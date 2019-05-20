НОВОСТИ

Волочкова показала себя в бикини, признавшись в любви к Мальдивам

Балерина уже вернулась домой, однако не перестает размещать на личной страничке пляжные кадры.

Волочкова показала себя в бикини, признавшись в любви к Мальдивам
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова провела майские каникулы на Мальдивах. Знаменитость уже вернулась домой и приступила к своим тренировкам и репетициям у балетного станка. Примечательно, что даже на отдыхе артистка не позволяла себя расслабиться: она делала упражнения на растяжку и тщательно следила за тем, что ей предлагается в меню. Анастасия жаловалась на то, что практически каждое утро она просыпала завтраки.

Прилетев в Москву, Волочкова не перестает делиться воспоминаниями об отдыхе с верными почитателями, публикуя пляжные снимки в Instagram, на которых она запечатлена в бикини. На одном из таких фото Анастасия позирует в белом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. В комментариях под снимком балерина призналась в любви к Мальдивам.

«I love Maldives!» — отметила Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова призналась в любви к Мальдивам (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Ранее Анастасия публиковала в микроблоге видеоролик, показывая подписчикам наполнение своего холодильника: балерина предпочитает готовить легкие салаты и варить острые супчики, приправляя блюда красными перцами. Дело в том, что Волочкова отказалась от соли и уже давно не ест хлеб.

Вам может быть интересно:

Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем «Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму «Родила и осталась в прежней форме»: Лопырева примерила закрытый купальник

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостифото в бикини
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова показала себя в бикини, признавшись в любви к Мальдивам
Интересно?
Поделись с друзьями: