Волочкова показала себя в бикини, признавшись в любви к Мальдивам

43-летняя Анастасия Волочкова провела майские каникулы на Мальдивах. Знаменитость уже вернулась домой и приступила к своим тренировкам и репетициям у балетного станка. Примечательно, что даже на отдыхе артистка не позволяла себя расслабиться: она делала упражнения на растяжку и тщательно следила за тем, что ей предлагается в меню. Анастасия жаловалась на то, что практически каждое утро она просыпала завтраки.

Прилетев в Москву, Волочкова не перестает делиться воспоминаниями об отдыхе с верными почитателями, публикуя пляжные снимки в Instagram, на которых она запечатлена в бикини. На одном из таких фото Анастасия позирует в белом раздельном купальнике и солнцезащитных очках. В комментариях под снимком балерина призналась в любви к Мальдивам.

«I love Maldives!» — отметила Волочкова.

Ранее Анастасия публиковала в микроблоге видеоролик, показывая подписчикам наполнение своего холодильника: балерина предпочитает готовить легкие салаты и варить острые супчики, приправляя блюда красными перцами. Дело в том, что Волочкова отказалась от соли и уже давно не ест хлеб.