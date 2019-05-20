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Годы над красотой не властны: 53-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

Модель отлично выглядит для своих лет.

Годы над красотой не властны: 53-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа
Фото: Globallookpress.com

Супермодель Синди Кроуфорд на днях шокировала поклонников кадром провокационной фотосессии, где показала фигуру в открытом купальнике. На снимке она разрывала на части буханку хлеба, демонстрируя вечную борьбу с углеводами.

Однако звезда подиума решила пойти дальше и открыто показать лицо без профессионального грима, который использует в работе. В своем Instagram она опубликовала фото в спортивной толстовке, с утренней чашкой кофе и полностью без макияжа.

Стоит отметить, что выглядит супермодель для своего возраста просто отлично. У нее четкий овал лица и минимальное количество морщин.

Поклонники звезды пришли в восторг и поблагодарили Кроуфорд за честность.

«Спасибо, что остаетесь настоящей», «Так важно знать, что мы все живые люди и никто не рождается с накрашенными губами», «С чистым лицом вы еще нежнее и красивее», — написали фолловеры.

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Годы над красотой не властны: 53-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа
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