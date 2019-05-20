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Кит Харингтон показал свою реакцию на финальную серию «Игры престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу вместе с Гвендолин Кристи, которая сыграла Бриенну Тарт, озадачены не меньше, чем многие зрители сериала.

Кит Харингтон показал свою реакцию на финальную серию «Игры престолов»
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Перед выходом долгожданной последней серии «Игры престолов» Кит Харингтон решил немного подразнить фанатов. Актёр опубликовал в Instagram фотографию со съёмок сериала. Вместе с Гвендолин Кристи, которая сыграла рыцаря Бриенну Тарт, он вслушивается, что человек за кадром рассказывает им об окончании «Игры престолов».

Оба актёра сидят в костюмах во время перерыва между съёмками. Фотограф запечатлел реакцию на сюжет заключительной серии. Гвендолин Кристи напугана, а Кит Харингтон тяжело вздыхает. Актриса также опубликовала этот снимок у себя в Instagram. Возможно, Бриенна Тарт сыграет не последнюю роль в финале «Игры престолов».

Коллега по съёмочной площадке Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк, также неоднозначно оценила конец фэнтези-саги. Актриса заявила, что ей 6 серия показалась удовлетворительной. При этом она подозревает, что большинству зрителей не понравится финал «Игры престолов».

Многие поклонники разочаровались в сериале после выхода 3 серии 8 сезона. Из-за проблем с сюжетом фанаты по всему миру подписывают петицию с требованием переснять последний сезон. У финала «Игры престолов» на данный момент самые низкие рейтинги по оценке критиков и зрителей за всю историю франшизы, но при этом последние серии привлекли рекордное число зрителей.

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"Игра Престолов - 8"Гвендолин КристиКит ХарингтонСериал «Игра престолов» последние новостифинал "Игры престолов"
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Кит Харингтон показал свою реакцию на финальную серию «Игры престолов»
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