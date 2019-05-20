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Софи Тернер высказалась о финале «Игры престолов»

Последние серии 8 сезона имеют самые низкие рейтинги критиков и зрителей за всю историю шоу. Исполнительница роли Сансы Старк заявила, что считает конец «Игры престолов» удовлетворительным, но не уверена в одобрении финала зрителями.

Софи Тернер высказалась о финале «Игры престолов»
Кадр из 8 сезона сериала "Игра престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Поклонники сериала «Игра престолов» дождались финала, который вышел в ночь с воскресенья на понедельник. Многие фанаты расстроены, как заканчивается их любимая фэнтези-сага. После выхода 3 серии недовольство зрителей нарастало. Появились петиции с требованием переснять заключительный сезон, которые подписали люди по всему миру.

Масло в огонь подлила Софи Тернер. Исполнительница роли Сансы Старк заявила, что считает конец «Игры престолов» удовлетворительным. При этом актриса уверена, что финальный, 6-й эпизод расстроит многих фанатов, сообщает портал The Mirror.

По мнению издания, слова Софи Тернер озадачили фанатов. У финального сезона «Игры престолов» много проблем помимо сюжета. Канал HBO потратил более 90 миллионов долларов на создание шести серий заключительной части «Игры престолов», однако большой бюджет не спас сериал от заметных ляпов. Несмотря на то, что создатели шоу, а также телеканал Sky Atlantic, который владеет правами на показ сериала, активно борются со спойлерами, зрители продолжают обсуждать сценарий последних серий, который якобы утек в Сеть.

Напомним, ранее Софи Тернер призналась, что из-за повышенного внимания фанатов «Игры престолов» начала страдать от анорексии. В комментариях часто обсуждали «лишний вес» актрисы, из-за чего пошатнулось ее здоровье. Справиться с болезнью Тернер помог ее супруг Джо Джонас.

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Софи Тернер высказалась о финале «Игры престолов»
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