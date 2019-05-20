Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений

Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений. На протяжении нескольких последних лет она занималась тем, что разрабатывала дизайн и технологию аксессуаров. Сейчас она уже подумывает о расширении ассортимента и масштабировании своего дела.

По словам Инги Меладзе, бизнесом она начинала заниматься вместе со своими подругами. Вместе они учились в магистратуре Лондонской школы экономики, там у них родилась интересная мысль о совместном деле. Правда, через какое-то время их пути разошлись. Девушки сосредоточились на другом. Инга же проявила упорство, за которое была вознаграждена.

Не так давно девушка выпустила новое украшение-трансформер. Его можно носить как браслет, пояс на талии, а можно собирать им волосы в хвост, завязывая в элегантный бант. Стоимость такого украшения 2300 рублей. В дальнейшем она планирует расширять ассортимент продукции.

Как признается Инга, первыми, кто примерил ее украшения стали сестры и подруги. Им очень понравилось, поэтому девушка стала продвигать свою продукцию. Валерий Меладзе к затее дочери отнесся с пониманием. Он ее всячески поддерживает. Инга отмечает, что пока ее украшения можно приобрести через Интернет, сообщает портал «СтарХит».