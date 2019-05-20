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Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений

После окончания учебы в Лондонской школе экономики, Инга активно занимается бизнесом.

Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений
Валерий и Инга Меладзе/instagram.com/ingameladze/

Старшая дочь певца Валерия Меладзе от первого брака Инга создала собственный бренд украшений. На протяжении нескольких последних лет она занималась тем, что разрабатывала дизайн и технологию аксессуаров. Сейчас она уже подумывает о расширении ассортимента и масштабировании своего дела.

Дочь Меладзе занялась бизнесом/globallookpress.com

По словам Инги Меладзе, бизнесом она начинала заниматься вместе со своими подругами. Вместе они учились в магистратуре Лондонской школы экономики, там у них родилась интересная мысль о совместном деле. Правда, через какое-то время их пути разошлись. Девушки сосредоточились на другом. Инга же проявила упорство, за которое была вознаграждена.

Не так давно девушка выпустила новое украшение-трансформер. Его можно носить как браслет, пояс на талии, а можно собирать им волосы в хвост, завязывая в элегантный бант. Стоимость такого украшения 2300 рублей. В дальнейшем она планирует расширять ассортимент продукции.

Как признается Инга, первыми, кто примерил ее украшения стали сестры и подруги. Им очень понравилось, поэтому девушка стала продвигать свою продукцию. Валерий Меладзе к затее дочери отнесся с пониманием. Он ее всячески поддерживает. Инга отмечает, что пока ее украшения можно приобрести через Интернет, сообщает портал «СтарХит».

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Тэги:

Валерий МеладзеИнга Меладзесобственный бизнес
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Старшая дочь Валерия Меладзе создала собственный бренд украшений
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