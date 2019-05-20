«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в Instagram высказалась об изменениях в своей внешности, которые происходят с годами. Она отметила, что все, конечно, хотят быть вечно молодыми и красивыми, но это лишь одно измерение, а жизнь намного сложнее и объемнее.

«Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки. Я благодарно принимаю все, что дает время. И счастлива, что сегодня женщине позволено гораздо больше, чем раньше. Время работает на нас», — заявила звезда.

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Супруга юмориста Павла Воли добавила, что считает себя консерватором. Она понимает, что время можно посмотреть на телефоне, но ей очень нравится, как тикают стрелки на циферблате часов. Ее успокаивает этот звук. В нем, как она уверена, есть что-то гипнотическое, связь с другими эпохами и героями.

Отметим, что несколько дней назад Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечали день рождения своих детей. Роберт родился 14 мая, а София – 6 мая. Кстати, девочку Утяшева очень тепло поздравила. Она отмечала, что дочка растет умницей, смышленой и очень красивой.