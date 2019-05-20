НОВОСТИ

«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз

Гимнастка отметила, что с благодарностью принимает изменения в своей внешности.

«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз
Ляйсан Утяшева/globallookpress.com

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в Instagram высказалась об изменениях в своей внешности, которые происходят с годами. Она отметила, что все, конечно, хотят быть вечно молодыми и красивыми, но это лишь одно измерение, а жизнь намного сложнее и объемнее.

«Мне нравятся морщинки вокруг глаз, я с ними ничего не делаю. Мне нравится, что у меня появляются веснушки. Я благодарно принимаю все, что дает время. И счастлива, что сегодня женщине позволено гораздо больше, чем раньше. Время работает на нас», — заявила звезда.

Супруга юмориста Павла Воли добавила, что считает себя консерватором. Она понимает, что время можно посмотреть на телефоне, но ей очень нравится, как тикают стрелки на циферблате часов. Ее успокаивает этот звук. В нем, как она уверена, есть что-то гипнотическое, связь с другими эпохами и героями.

Отметим, что несколько дней назад Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечали день рождения своих детей. Роберт родился 14 мая, а София – 6 мая. Кстати, девочку Утяшева очень тепло поздравила. Она отмечала, что дочка растет умницей, смышленой и очень красивой.

Вам может быть интересно:

Анна Хилькевич призналась, что зарабатывает больше мужа-бизнесмена Хилькевич едва не развелась с мужем после рождения младшей дочери Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили праздник в честь шестилетия сына

Тэги:

звездные семьиизменения во внешностиЛяйсан УтяшеваПавел Воля
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Время работает на нас»: Ляйсан Утяшевой нравятся морщинки вокруг глаз
Интересно?
Поделись с друзьями: