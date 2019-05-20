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«Мама хотела назвать меня Федорой»: Мария Машкова жалеет, что ей не дали редкое имя при рождении

По словам актрисы, в ее семье был настоящий бой.

«Мама хотела назвать меня Федорой»: Мария Машкова жалеет, что ей не дали редкое имя при рождении
Мария Машкова/globallookpress.com

Актриса Мария Машкова сделала любопытное признание на своей страничке в Instagram. «Мама хотела назвать меня Федорой. Был бой. Не дали. Когда я это узнала, благодарила каждого воевавшего за имя Маша и мое счастливое детство. А сейчас даже жалею. Федя Машкова», — заявила девушка, отметив, что звучит имя достаточно красиво.

Ранее Мария Машкова рассказывала, как ее отец, популярный актер Владимир Машков, один раз вмешался в ее личную жизнь. В те годы, когда это случилось, она была замужем за актером театра и кино Артемом Семакиным. Семейная жизнь трещала по швам. Актриса, по собственному признанию, рыдала в подушку и каталась по полу.

При этом отец спросил, что случилось, а когда она объяснила причину, то Машков нецензурно выругался и сказал: «Маш! Бери шубу и уходи!» При этом актриса объяснила родственнику, что шубы у нее нет. Машков сказал дочери все равно собирать вещи. Она, как послушная дочь конструктивного отца, его послушалась и рассталась с первым супругом, с которым не была счастлива.

Сейчас Мария Машкова замужем за Александром Слободяником-младшим. Это бизнесмен и музыкант, владелец сети музыкальных магазинов. От этого брака у актрисы две дочери – Стефания и Александра.

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«Мама хотела назвать меня Федорой»: Мария Машкова жалеет, что ей не дали редкое имя при рождении
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