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«Ничего не случилось. Глазки просто злые»: Анна Михалкова поделилась проблемами в семье

По словам актрисы, она даже пискнуть не успевает, что у нее в жизни что-то не так.

«Ничего не случилось. Глазки просто злые»: Анна Михалкова поделилась проблемами в семье
Анна Михалкова/globallookpress.com

Известная актриса Анна Михалкова в Instagram рассказала, что в ее семье проблемы есть у многих, но почему-то при этом родственники считают, что у нее в жизни все хорошо и она всех должна слушать и мирить. По словам Михалковой, у нее большая семья. При этом некоторые чувствуют себя исключительными личностями. Они по этому поводу устраивают «концертные программы».

«Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится! Так как их много, я не успеваю даже пискнуть по поводу того, что у меня тоже что-то не так в жизни. А так как исторически сложилось, что никто из них не верит, что я могу по какому либо поводу унывать, мне достаётся роль человека который всех «спасёт!» — сказала звезда.

Как отметила дочь режиссера Никиты Михалкова, с годами она выработала список объяснений так называемого «всеобщего недомогания». На это влияет переходный возраст, полнолуние, изменчивая погода, ветер. Как сказала Михалкова, порой на нее нападают все эти вышеперечисленные явления все разом.

Также Михалкова попросила родных услышать ее. «Ничего не случилось. Глазки просто злые», — сказала она. В шутку она заявила, что нее начался переходный возраст. Добавим, что не так давно актриса похудела сразу на 15 килограммов. Она отметила, что у нее начались проблемы со здоровьем, поэтому она решила взяться за себя. Анна Михалкова много лет в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У них трое детей – двое сыновей и дочь.

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Тэги:

Альберт БаковАнна МихалковаСемейные отношения
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«Ничего не случилось. Глазки просто злые»: Анна Михалкова поделилась проблемами в семье
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