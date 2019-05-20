Меладзе и Ержан Максим вместе исполнили песню «Сэра» на концерте в Нур-Султане

Занявший второе место в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» представитель Казахстана Ержан Максим в Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах он на концерте Валерия Меладзе, который приехал со своей программой в столицу Казахстана – Нур-Султан.

«Его знают не только в Казахстане и России, а уже, наверное, полмира. Знаете, иногда в жизни не всегда лучше получить первое место сразу. Можно это сделать так достойно, что все равно будут знать, что ты — лучший. Ержан Максим здесь сегодня и 28 июня он собирается делать здесь концерт. Мы все будем присутствовать, так что приглашаем и вас. А пока Ержан присматривайся к сцене», — заявил Валерий Меладзе. В это время Ержан вынес и подарил маэстро букет цветов. После они вместе спели один из главных хитов Меладзе – композицию «Сэра», которая была записана еще в начале девяностых годов.

В качестве благодарности Ержан Максим подписал видеозапись. «Валерий Шотаевич, добро пожаловать в Казахстан! Я так был рад встречи с вами. Концерт прошёл просто великолепно. Спасибо вам, что дали мне ещё раз светиться от такого тёплого приёма благодарных слушателей! Всем доброго дня», — отметил Ержан Максим.

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После того, как дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети» Меладзе был одним из первых, кто выступил и сказал, что победа девочки не совсем заслуженна. Он призвал пересмотреть результаты конкурса. По словам Меладзе, именно Ержан Максим был достоин первого места. На 24 мая назначен новый финал шоу «Голос. Дети».