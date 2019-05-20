Ольга Бузова продемонстрировала огромные синяки на коленях после выступления

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram опубликовала снимок, на котором она сидит в гримерке, а на ногах у нее видны огромные синяки. «Успех — это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит», — отметила Бузова.

Известно, что у певицы очень напряженный график. Она выступает практически каждый день. Сама Бузова уже не раз признавалась, что у нее порой нет времени даже выспаться. Часто из-за этого у телеведущей случаются нервные срывы. Однако она упорно пока не хочет уделять больше внимания своему здоровью.

Бузова после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым решила сосредоточиться на карьере, которая резко пошла в гору. А вот в личной жизни у звезды по-прежнему все печально. Она так и не может встретить мужчину своей мечты. Из-за этого певица очень страдает. Она не раз говорила, что мечтает о любимом человеке, с которым встретит старость.

Также известно, что певица в очень напряженных отношениях со своей сестрой Анной. Девушки не общаются уже около полугода. После зимнего возвращения с Мальдив между ними по каким-то причинам пробежала черная кошка. Девушки даже отписались друг от друга в социальных сетях.