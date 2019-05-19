НОВОСТИ

В Шереметьево пассажир заявил о бомбе, чтобы отыскать жену

Мужчина и его супруга собирались вылететь на отдых в Турцию.

В Шереметьево пассажир заявил о бомбе, чтобы отыскать жену
В Шереметьево потерявший жену мужчина "заложил" бомбу. Фото: globallookpress

В аэропорту Шереметьево произошел курьезный инцидент, который, правда, не показался забавным сотрудникам полиции. Мужчина сообщил о бомбе, чтобы найти свою пропавшую супругу.

Проживающие в Брянске Алексей Кожин и его жена намеревались отправиться в Турцию. Но когда посадка на рейс Москва-Анталья уже началась, мужчина обнаружил, что его благоверной рядом нет. Ее нигде не было видно, а на звонки она не отвечала. Пока жена Кожина отсутствовала, подошла очередь пары садиться в самолет. Запаниковавший турист не придумал ничего лучше, чем напугать бортпроводника.

«А если я скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?» – осведомился мужчина.

В итоге лайнер отправился в рейс с опозданием. Вторую половину 62-летнего россиянина нашли, сотрудники органов правопорядка допросили супругов и составили протокол о происшествии. Как сообщает Telegram-канал Baza, Кожин и его избранница на рейс все же попали.

В Шереметьево это уже не первый подобный случай. Так, в феврале с рейса следовавшего в Париж после посадки сняли гражданина Бельгии. Мужчина вел себя неадекватно. Он заявил, что при себе у него есть взрывное устройство и громко беседовал сам с собой по-французски. Полицейские задержали пассажира, взрывного устройства у него не обнаружилось, пишет «Интерфакс».

Вам может быть интересно:

Продюсер Андрей Разин предложил назвать самолет в честь бортпроводника, погибшего при спасении пассажиров в Шереметьево Киану Ривз поразвлекал пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку Спасенная Розенбаумом пассажирка потребовала деньги за новую встречу с музыкантом

Тэги:

АнтальябомбаШереметьево
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Шереметьево пассажир заявил о бомбе, чтобы отыскать жену
Интересно?
Поделись с друзьями: