В Шереметьево пассажир заявил о бомбе, чтобы отыскать жену

В аэропорту Шереметьево произошел курьезный инцидент, который, правда, не показался забавным сотрудникам полиции. Мужчина сообщил о бомбе, чтобы найти свою пропавшую супругу.

Проживающие в Брянске Алексей Кожин и его жена намеревались отправиться в Турцию. Но когда посадка на рейс Москва-Анталья уже началась, мужчина обнаружил, что его благоверной рядом нет. Ее нигде не было видно, а на звонки она не отвечала. Пока жена Кожина отсутствовала, подошла очередь пары садиться в самолет. Запаниковавший турист не придумал ничего лучше, чем напугать бортпроводника.

«А если я скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?» – осведомился мужчина.

В итоге лайнер отправился в рейс с опозданием. Вторую половину 62-летнего россиянина нашли, сотрудники органов правопорядка допросили супругов и составили протокол о происшествии. Как сообщает Telegram-канал Baza, Кожин и его избранница на рейс все же попали.

В Шереметьево это уже не первый подобный случай. Так, в феврале с рейса следовавшего в Париж после посадки сняли гражданина Бельгии. Мужчина вел себя неадекватно. Он заявил, что при себе у него есть взрывное устройство и громко беседовал сам с собой по-французски. Полицейские задержали пассажира, взрывного устройства у него не обнаружилось, пишет «Интерфакс».