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Якутские поклонники «Игры престолов» подарят Джорджу Мартину фигуру Джона Сноу из серебра и кости мамонта

Статуэтку весом в три килограмма создали лучшие ювелиры.

Якутские поклонники «Игры престолов» подарят Джорджу Мартину фигуру Джона Сноу из серебра и кости мамонта
Джордж Мартин получит от поклонников из Якутии необычный сувенир. Фото: globallookpress©Dave Starbuck

В честь выхода последнего, восьмого сезона «Игры престолов» в Якутии поклонники сериала приготовили для создателя саги «Песнь Льда и Пламени» необычный и весьма ценный сюрприз. Джордж Мартин получит в подарок фигуру одного из главных персонажей сериала – Джона Сноу.

Презент фанаты создали необычный. Статуэтка весом около трех килограммов выполнена из чистого серебра, якутские ювелиры и мастера резьбы по кости украсили подарок полудрагоценными камнями и костью мамонта. Деньги на создание фигуры Сноу поклонники собрали собственными силами.

Как рассказала одна из организаторов акции Татьяна Егорова, Джордж Мартин непременно получит этот сувенир. Писателю передаст статуэтку администрация его собственного кинотеатра в его родном городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико.

«Мы хотим поблагодарить создателей («Игры престолов». – Прим.ред.) за тот волшебный мир, который они подарили», – цитирует ТАСС Татьяну Егрову.

Напомним, развитие сюжета в финале сериала нравится далеко не всем поклонникам. Возмущение общественности вызвало то, как Дейнерис поступила с жителями сдавшегося ей города в пятой серии. Свыше миллиона человек подписали петицию на сайте Change.org, в которой содержится требование переснять последний сезон.

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"Игра Престолов"Джон СноуДжордж МартинСериал «Игра престолов» последние новости
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Якутские поклонники «Игры престолов» подарят Джорджу Мартину фигуру Джона Сноу из серебра и кости мамонта
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