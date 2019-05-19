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Сергей Лазарев озвучил возможную причину неудачи на Евровидении

Российский исполнитель прилетел из Тель-Авива в Москву.

Сергей Лазарев озвучил возможную причину неудачи на Евровидении
Сергей Лазарев озвучил возможную причину неудачи на Евровидении. Фото: globallookpress

Сергей Лазарев прилетел в Москву из Тель-Авива, где накануне завершилось Евровидение-2019. В столичном аэропорту певца, занявшего на международном конкурсе третье место, радостными возгласами «поздравляем» встретила группа восторженных поклонниц.

По прилету артист назвал возможную причину своей неудачи в ходе голосования, где н получил голосов жюри и зрителей меньше, чем победитель – голландец Дункан Лоуренс – и ставший вторым певец Махмуд из Италии. По словам Лазарева, получить больше баллов ему помешала техническая ошибка.

Во время голосования в зрительном зале Евровидения и на экранах трансляций появлялись лучшие моменты из номера каждого участника. Но режиссеры конкурса включили в дайджест не тот фрагмент выступления Сергея, который был согласован изначально, а далеко не самый яркий.

Это могло очень сильно повлиять на зрительские симпатии, сообщает Telegram-канал «Только никому».

В 2016 году в Лиссабоне Сергей Лазарев также стал на Евровидении третьим, больше участвовать в конкурсе он не планирует. Многие поклонники и звезды российского шоу-бизнеса назвали лучшим именно выступление нашего исполнителя, а сам он отмечал, что жюри некоторых стран действовало предвзято, даже не рассмотрев его номер.

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Сергей Лазарев озвучил возможную причину неудачи на Евровидении
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