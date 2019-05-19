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Иностранные туристы пострадали при взрыве автобуса возле пирамид в Египте

Россиян в числе раненых нет, сообщили в дипмиссии нашей страны в Каире.

Иностранные туристы пострадали при взрыве автобуса возле пирамид в Египте
В Египте взрывом повредило автобус с туристами. Фото: globallookpress

В Египте в результате взрыва туристического автобуса пострадали как минимум семнадцать человек. Инцидент произошел неподалеку от главной достопримечательности страны – пирамид Гизы.

Сообщается, что взрыв был не случайным. На обочине автотрассы, по которой следовал автобус с людьми, сдетонировало взрывное устройство. К счастью, из 25 пассажиров никто не погиб. На кадрах с места событий можно увидеть, что получившим ранения туристам оказывают помощь прибывшие на место ЧП медики.

Большая часть пострадавших – жители южноафриканских стран. В консульстве России в Каире выяснили, что наших соотечественников на борту транспортного средства не было.

«Россияне не пострадали», – цитирует представителя дипмиссии в Каире «РИА Новости».

У автобуса оказались разбиты лобовое стекло, также ударной волной выбило несколько окон. Туристы получили легкие повреждения от посыпавшихся на них осколков. По словам одного из свидетелей случившегося, взрыв был «очень громким», пишет портал Sky News.

Сейчас каирская полиция прочесывает район происшествия, где могут быть заложены и другие бомбы.

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Иностранные туристы пострадали при взрыве автобуса возле пирамид в Египте
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