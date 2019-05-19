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«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

Продюсер показала, кто претендует на ее место рядом с Плющенко.

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
Яна Рудковская. Фото: КП

Яна Рудковская утверждает, что легко налаживает дружеские и деловые связи. По словам продюсера, ей одинаково просто дается контакт и с людьми, и с домашними животными. У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке. Фифа – русский той-терьер отличается храбростью и непослушанием. Иногда ее наглость переходит все границы, и она начинает соперничать с Яной Рудковской в ее же доме.

«Друзья, это та самая Фифа, которая порой занимает в спальне мое место рядом с Евгением, – рассказала продюсер в Instagram. – Это создание постоянно хочет занять мое место под солнцем», – поведала Яна подписчикам. По словам Рудковской, собачка любит спать с ее супругом, Евгением Плющенко и игнорирует команды.

Напомним, недавно звезда отдыхала в Марокко. Знаменитость и там завела интересное знакомство. Яна Рудковская подружилась с маленьким козленком, который с удовольствием посидел у нее на руках. Звезда рассказала, что животные испытывает к ней симпатию.

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«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
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