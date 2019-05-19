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«Это не хит»: Юрию Лозе не понравилось выступление Лазарева на Евровидении

Известный композитор резко высказался о номере российского исполнителя.

«Это не хит»: Юрию Лозе не понравилось выступление Лазарева на Евровидении
Фото: globallookpress

Юрий Лоза прокомментировал выступление на Евровидении в Тель-Авиве Сергея Лазарева, занявшего третье место в финале конкурса. По словам известного композитора, далеко не идеальна и композиция Scream, и выступление российского певца в целом.

Как рассказал Лоза, он оценивает номер Сергея с профессиональной точки зрения. Мэтр отметил: выйдя на сцену, Лазарев не показал зрителям настоящее шоу, а лишь «махал руками».

«Песня никакая, номера не было. Мы все понимаем, что это не хит», – жестко высказался музыкант.

Не понравилось Лозе и поведение нашего исполнителя, который очень заметно волновался при подсчете голосов. Композитор отметил, что другие участники финала выглядели довольными, а Лазарев устроил такую «истерику», что его начало трясти.

«У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили, по-моему», – заявил Юрий Лоза в интервью «Пятому каналу».

Напомним, больше всего голосов жюри и зрители Евровидения-2019 отдали Дункану Лоуренсу из Нидерландов, вторым стал итальянский певец Махмуд. Лоза считает, номер голландца был далеко не самым лучшим. Возможно, Лоуренс мог бы получить намного меньше баллов, если бы молоденькие поклонницы и зрители из «нетолерантных» стран заранее знали о его ориентации.

Напомним, выступая перед прессой незадолго до финала конкурса, Дункан обмолвился, что он – бисексуал, но источник в организаторских кругах Евровидения заверил, что певец – гей, а подобная ложь вызвала осуждение в закулисье мероприятия, пишет агентство «РИА Новости».

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"Евровидеине-2019"Сергей ЛазаревСергей Лазарев последние новостиЮрий Лоза
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«Это не хит»: Юрию Лозе не понравилось выступление Лазарева на Евровидении
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