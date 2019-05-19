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Наталья Фриске опровергла заявление Русфонда о погашении долга

Сестра певицы заявила, что семья не платила благотворительной организации.

Наталья Фриске опровергла заявление Русфонда о погашении долга
Жанна и Наталья Фриске. Фото: globallookpress.com

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что родители Жанны Фриске частично погасили свои долги перед Русфондом. В пресс-службе благотворительной организации сообщили, что на счет фонда было зачислено порядка 8 млн рублей. По словам представителей Русфонда, эти средства получены с продажи имущества семьи, погибшей от рака певицы.

Наталья Фриске опровергла заявление Русфонда о погашении долга
Жанна Фриске. Фото: globallookpress.com

Родители Жанны Фриске и бывший гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев отказались комментировать эти сведения. Молчание нарушила сестра исполнительницы Наталья Фриске. Она заявила, что никто из них не погашал задолженность.

«Никто ничего не возвращал», – цитирует Наталью издание «Семь дней». Женщина не стала вдаваться в подробности и разъяснять ситуацию.

Напомним, после смерти Жанны Фриске в 2015 году, суд обязал семью певицы выплатить Русфонду 21,6 миллионов рублей. Эту сумму удалось собрать в 2014 году благодаря программе Андрея Малахова, в которой он попросил зрителей помочь больной певице деньгами. Поклонники артистки пожертвовали более 70 миллионов рублей.

Почти половину этой суммы Жанна при жизни передала на лечение онкобольных детей, подопечных Русфонда. Еще 11,6 миллионов использовались для погашения больничных счетов самой знаменитости. Остаток средств – 25 миллионов хранились на личном счете певицы. По условиям договора – неистраченную сумму необходимо было вернуть благотворительной организации. Родственники Жанны Фриске отчитались только за 3,3 миллиона рублей и теперь обязаны возвратить Русфонду остаток денежных средств.

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Наталья Фриске опровергла заявление Русфонда о погашении долга
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