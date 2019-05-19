Сергей Лазарев заинтересовался голосами жителей Грузии в финале Евровидения-2019

Блестяще выступивший на Евровидении в Израиле Сергей Лазарев так и не смог одержать победу. Зрители отдали певцу огромное количество голосов, а вот баллы, полученные от жюри стран-участниц, оказались не столь высокими, и Россия оказалась на третьем месте.

Во время подсчета голосов наш артист волновался, кажется, больше всех остальных исполнителей, вместе взятых. После окончания конкурса Лазарев отметил, что заметил предвзятое отношение к его номеру со стороны жюри некоторых стран. С чем связан этот негатив, Сергей не знает, но ряд стран, вроде Грузии, просто не захотели заметить его выступление, не дав ни одного балла. А вот зрители, напротив, были настроены очень доброжелательно.

«Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали ноль баллов», – цитирует исполнителя «РИА Новости».

Лазарев добавил, что, конечно, жюри могло просто не понравиться его выход, а достойных конкурентов на Евровидении в этом году было много.

Были на конкурсе и страны, отдавшие России все 12 баллов, например, Азербайджан. Российское жюри также отдало азербайджанскому участнику все баллы. Такое взаимное голосование на Евровидении называют «соседским», а зрители относятся к нему не слишком одобрительно.