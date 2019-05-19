Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой

По словам актрисы, в каждом из нас живет частичка балерины.

Актриса Анна Хилькевич уехала к родственникам в город Черноголовка Московской области. О своем мини-путешествии она рассказывает поклонникам в блоге.

Перед поездкой актриса успела перекрасить волосы, в гостях у бабушки отведать бутербродов, а после прогуляться. Снимок с прогулки она опубликовала в своем блоге.

На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины — улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

«В каждом из нас есть немного Волочковой» — подписала фото актриса.

Подписчики не стали лукавить и сказали артистке, что над шпагатом нужно поработать, но при этом позитивно оценили фото.

больше по теме Хилькевич призналась, что на отдыхе ее дети спят вместе с няней Это заявление актрисы дало очередной повод для обсуждений среди подписчиков.

«Анна не филонь, почему угол такой маленький, давай шпагат»; «Очень красивое фото, Аня ты просто супер» — прокомментировали снимок поклонники.

Поведение Волочковой «копирует» не только Хилькевич. Недавно актриса Настасья Самбурская заявила, что ее постоянно сравнивают с известной балериной. Тогда звезда «Универа» решила это «опровергнуть» говорящим фото, где соединяет перила яхты шпагатом.