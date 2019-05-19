Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой

Актриса Анна Хилькевич уехала к родственникам в город Черноголовка Московской области. О своем мини-путешествии она рассказывает поклонникам в блоге.
Перед поездкой актриса успела перекрасить волосы, в гостях у бабушки отведать бутербродов, а после прогуляться. Снимок с прогулки она опубликовала в своем блоге.
На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины — улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.
«В каждом из нас есть немного Волочковой» — подписала фото актриса.
Подписчики не стали лукавить и сказали артистке, что над шпагатом нужно поработать, но при этом позитивно оценили фото.
«Анна не филонь, почему угол такой маленький, давай шпагат»; «Очень красивое фото, Аня ты просто супер» — прокомментировали снимок поклонники.
Поведение Волочковой «копирует» не только Хилькевич. Недавно актриса Настасья Самбурская заявила, что ее постоянно сравнивают с известной балериной. Тогда звезда «Универа» решила это «опровергнуть» говорящим фото, где соединяет перила яхты шпагатом.