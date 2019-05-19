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Голландский певец слукавил о своей ориентации ради победы на Евровидении

В закулисье конкурса осудили лидера голосования Дункана Лоуренса.

Голландский певец слукавил о своей ориентации ради победы на Евровидении
Дункан Лоуренс победил на Евровидении в Тель-Авиве. Фото: globallookpress©Ilia Yefimovich

В финале Евровидения в Тель-Авиве жюри и зрители оказались единодушны, присудив высшие баллы исполнителю из Нидерландов Дункану Лоуренсу. С общей оценкой в 492 балла певец и его композиция Arcade оказались на первом месте, потеснив итальянца Махмуда и Сергея Лазарева.

Правда, неизвестно, досталась бы голландцу победа, если бы не небольшое лукавство. Выступая перед финалом конкурса на пресс-конференции, Лоуренс сообщил, что он бисексуал, однако осведомленный источник опроверг эту информацию. В кругах организаторов Евровидения рассказали, что на самом деле Дункан – гей.

Видимо, за кулисами конкурса это было известно всем, поскольку там исполнителя осудили. Многим показалось нечестным, что, не раскрывая свою истинную ориентацию, Лоуренсу будет проще получить голоса зрителей из не самых толерантных в целом стран, а также молоденьких поклонниц.

«Он – гей, а не бисексуал, но боится признаться до конца», – цитирует инсайдера портал Super.

Российский артист с песней Scream занял третье место. Сразу после окончания шоу Сергей Лазарев и Филипп Киркоров вышли в прямой эфир шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Певец признался: он сделал все возможное, чтобы победить, и напомнил, что третье место ему досталось именно благодаря зрителям, которые отдали за нашу страну множество голосов. Киркоров, в свою очередь, заявил, что теперь российской команде необходимо немного отдохнуть.

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Тэги:

дункан лоуренсЕвровидение 2019Сергей ЛазаревФилипп Киркоров
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Голландский певец слукавил о своей ориентации ради победы на Евровидении
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