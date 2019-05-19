«Мамина копия»: Ирина Пегова показала 13-летнюю дочь

Ирина Пегова востребована в кино, кроме того, успешно совмещает актерскую профессию с воспитанием 13-летней дочери Тани. 40-летняя актриса старается не афишировать личную жизнь и семью, но иногда делает исключение. Так, Ирина Пегова опубликовала совместный снимок с дочкой в Instagram. На фото актриса с Таней отдыхают в парке.

«Прогулка», – коротко подписала снимок актриса.

По мнению подписчиков звезды, дочь Таня все больше становится похожа на свою маму.

«Хорошие, естественные, красивые, как приятно смотреть на натуральную красоту»; «Мамина копия»; «Какие вы милые», – прокомментировали подписчики фотографию.

Фолловеры заметили, что девочка уже переросла маму.

Напомним, Ирина Пегова родила дочь от актера и режиссера Дмитрия Орлова, с которым рассталась в 2011 году. Актриса не стесняется позировать без макияжа и выступает за естественную красоту. Ирина Пегова – одна из немногих актрис, которая часто публикует свои снимки, не обрабатывая их с помощью фильтров.