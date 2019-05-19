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Сергей Безруков показал фото со съемок картины Артема Михалкова «Мистер Нокаут»

Актеру доверили роль тренера легендарного советского спортсмена.

Сергей Безруков показал фото со съемок картины Артема Михалкова «Мистер Нокаут»
Безруков показал фото со съемок картины «Мистер Нокаут» Фото: globallookpress.com

Сын Никиты Михалкова Артем Михалков снимает биографический фильм про советского боксера Валерия Попенченко. В 60-е годы спортсмен выиграл олимпийское золото и не один раз становился первым на соревнованиях СССР и Европы.

Съемки картины начались на днях. Для Артема Михалкова эта работа первая за последние четыре года. Рабочее название картины – «Мистер Нокаут». Легендарного спортсмена сыграет звезда «Последнего богатыря» Виктор Хориняк. Роль тренера боксера доверили актеру Сергею Безрукову.

О начале съемок он рассказал в своем блоге, показав несколько снимков со съемочной площадки.

«Первый съёмочный!.. Про Великого боксёра Валерия Попенченко… Режиссёр — Артём Михалков… В роли Попенченко — Виктор Хориняк, я в роли его тренера, не менее ВЕЛИКОГО и ЛЕГЕНДАРНОГО, Григория Филипповича Кусикьянца! Пожелайте нам удачи!» — обратился к поклонникам и коллегам актер.

Фильм должен выйти в прокат в следующем году. Точная дата премьеры пока неизвестна. Съемки будут проходить сразу в нескольких странах – России, Узбекистане, Польше и Японии, пишет «Вокруг кино».

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Тэги:

Артем МихалковВиктор ХоринякСергей Безруковфильм "Мистер Нокаут"
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Сергей Безруков показал фото со съемок картины Артема Михалкова «Мистер Нокаут»
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