Сергей Безруков показал фото со съемок картины Артема Михалкова «Мистер Нокаут»

Сын Никиты Михалкова Артем Михалков снимает биографический фильм про советского боксера Валерия Попенченко. В 60-е годы спортсмен выиграл олимпийское золото и не один раз становился первым на соревнованиях СССР и Европы.

Съемки картины начались на днях. Для Артема Михалкова эта работа первая за последние четыре года. Рабочее название картины – «Мистер Нокаут». Легендарного спортсмена сыграет звезда «Последнего богатыря» Виктор Хориняк. Роль тренера боксера доверили актеру Сергею Безрукову.

О начале съемок он рассказал в своем блоге, показав несколько снимков со съемочной площадки.

«Первый съёмочный!.. Про Великого боксёра Валерия Попенченко… Режиссёр — Артём Михалков… В роли Попенченко — Виктор Хориняк, я в роли его тренера, не менее ВЕЛИКОГО и ЛЕГЕНДАРНОГО, Григория Филипповича Кусикьянца! Пожелайте нам удачи!» — обратился к поклонникам и коллегам актер.

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Фильм должен выйти в прокат в следующем году. Точная дата премьеры пока неизвестна. Съемки будут проходить сразу в нескольких странах – России, Узбекистане, Польше и Японии, пишет «Вокруг кино».