«Худшее произведение человечества»: Анна Седокова призналась, что ненавидит весы

Певица недавно немного поправилась и теперь экспериментирует с голоданием.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала поклонникам в блоге о своем отношении к весам. Она призналась, что не выносит их вида и считает «худшим произведением человечества». Недавно в номере певица заметила их и решила проверить вес. Результат оказался неприятным. Анна Седокова призналась, что прибавила 1,5 кг.

Чтобы больше не расстраиваться, певица решилась на крайние меры и с сегодняшнего дня соблюдает принципы интервального голодания. В основе такого питания – время приема пищи. Важно не что ты ешь, а когда.

«Не диета, а больше образ жизни, но похудению он способствует. Методика не указывает, ЧТО нужно есть, она отвечает за время, она указывает КОГДА нужно есть…В Америке ее уже давно практикуют» — пишет Седокова.

Возможно, певица решила подкорректировать фигуру после скандальной истории в Турции. На отдыхе исполнительницу сфотографировали – на фото видно, что на бедрах Седоковой есть целлюлит. Снимок моментально облетел Интернет.