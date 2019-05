На военной базе Чак Норрис повторил сцену на танке из «Неудержимых»

Американский актер Чак Норрис, который известен зрителю по множеству боевиков, посетил военную базу Форт Худ. Она находится в штате Техас, пишет издание Army Times.

Объект актер посетил на прошлой неделе – 14 мая. Он тепло пообщался с военнослужащими и раздал автографы. После многочисленных рукопожатий и объятий Чак Норрис залез на танк и позировал фотографам. Таким образом он повторил знаменитый эпизод из третьих «Неудержимых», где появился так же верхом на военной машине. Снимки сегодня разлетелись по Сети.

This afternoon, #IRONHORSE Troopers from 2-8 CAV had the honor to work with THE Chuck Norris. He came to Fort Hood to film a show that will feature the M1A2 Abrams tank. It was our pleasure to host this production. We’ll keep you posted when the episode will air! #LiveTheLegend pic.twitter.com/qAIKg2Is62

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) 15 мая 2019 г.