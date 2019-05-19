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На военной базе Чак Норрис повторил сцену на танке из «Неудержимых»

Актер собирается снимать документальный фильм, где будут задействованы солдаты военной базы.

На военной базе Чак Норрис повторил сцену на танке из «Неудержимых»
Чак Норрис повторил сцену на танке из «Неудержимых» Фото: Fallen Star, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Американский актер Чак Норрис, который известен зрителю по множеству боевиков, посетил военную базу Форт Худ. Она находится в штате Техас, пишет издание Army Times.

Объект актер посетил на прошлой неделе – 14 мая. Он тепло пообщался с военнослужащими и раздал автографы. После многочисленных рукопожатий и объятий Чак Норрис залез на танк и позировал фотографам. Таким образом он повторил знаменитый эпизод из третьих «Неудержимых», где появился так же верхом на военной машине. Снимки сегодня разлетелись по Сети.

В сообщении интернет-издания отмечается, что актер прибыл на базу не для того, чтобы пообщаться с военнослужащими. Он собирается снимать документальный фильм, в котором будут задействованы несколько солдат с той базы.

Напомним, 79-летний актер за свою карьеру снялся в множестве фильмов. Но знаменитостью он стал после роли в сериале «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски».

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фильм "Неудержимые"Чак НоррисЧак Норрис на танке
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На военной базе Чак Норрис повторил сцену на танке из «Неудержимых»
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