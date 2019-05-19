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«Вот это испытание»: муж Лизы Боярской покрасил волосы и почувствовал себя женщиной

На эксперимент актера подтолкнула новая роль.

«Вот это испытание»: муж Лизы Боярской покрасил волосы и почувствовал себя женщиной
Максим Матвеев. Фото: instagram.com/maxim_matveev_/

Максим Матвеев – муж актрисы Елизаветы Боярской – готовится к новой роли. 36-летний артист не раскрывает название проекта, однако рассказал, что ради роли согласился пожертвовать шевелюрой. Актер сообщил, что ему пришлось покрасить волосы. Матвеев несколько часов провел в кресле парикмахера. По его мнению, этот этап подготовки к роли – один из самых непростых в работе артиста.

Муж Лизы Боярской покрасил волосы
Фото: скриншот instagram.com/maxim_matveev_/

«Что самое сложное в работе актера? Текст учить? Нет… Плакать, орать, рвать душу? Нет. Отсидеть 4 часа на одном месте на стрижке-покраске ради соответствия персонажу. Вот это я вам скажу испытание. Женщины – респект вам!» – написал артист на фотографии в разделе Stories.

Напомним, Максим Матвеев служит в МХТ им. Чехова. Актер был женат два раза. С 2010 года состоит в браке с Елизаветой Боярской, дочерью актера Михаила Боярского. У пары есть двое детей – 7-летний Андрей и Григорий, который родился в декабре 2018 года. Супруги признавались, что мечтают о третьем ребенке.

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Лиза БоярскаяМаксим МатвеевМаксим Матвеев покрасил волосы
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«Вот это испытание»: муж Лизы Боярской покрасил волосы и почувствовал себя женщиной
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