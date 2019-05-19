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Меган Маркл и принц Гарри показали семейный ролик к годовщине свадьбы

В первых числах мая герцогиня Сассекская родила первенца.

Меган Маркл и принц Гарри показали семейный ролик к годовщине свадьбы
Меган Маркл (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Меган Маркл (Rachel Meghan Markle) и 34-летний принц Гарри празднуют первую годовщину супружеской жизни. Они поженились 19 мая 2018 года. Свадьба состоялась в Виндзорском замке. А уже этой весной супруги стали родителями. Герцогиня Сассекская подарила первенца своему избраннику. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая.

К годовщине свадьбы Меган и Гарри показали поклонникам ролик, собрав кадры с свадебной церемонии. Это видео они разместили на страничке в Instagram.

Ранее в микроблоге супругов появилось и фото с новорожденным сыном. В кадре Меган держит на руках малыша, личико которого родители скрыли от посторонних. На снимке с правнуком также присутствует королева Елизавета II и ее супруг Филипп, а также сам принц Гарри.

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Меган Маркл и принц Гарри показали семейный ролик к годовщине свадьбы
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