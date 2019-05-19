«30 лет спустя»: звезда сериала «Возвращение Мухтара» встретился с одноклассниками

Актер Александр Носик известен своим добродушным характером и общительностью. Актер дружит со своими коллегами и с удовольствием общается с поклонниками. Так, 47-летний артист сообщил, что встретился со своими одноклассниками, с которыми не виделся 30 лет.

Звезда сериалов «Спецназ» и «Возвращение Мухтара» поделился с фанатами радостным событием. Артист отметил, что давно ждал встречи со школьными товарищами. Александр Носик опубликовал в Instagram снимки, показав детскую анкету и друзей. На снимке артист намеренно показал одноклассников, уткнувшихся в телефоны, подчеркнув, что гаджеты постепенно заменяют реальное общение.

«Вот и поговорили. Так, сейчас, наверное, проходят все современные встречи с одноклассниками – хоть 10-летние, хоть 30-летние. Листайте фотки – там анкета, которую мы заполняли еще в школе. Эх, ностальжи», – написал актер.

Правда в Stories звезды царила совершенно другая атмосфера – застолье, песни и танцы.

«30 лет прошло с нашего школьного выпуска. Вот эти девочки и мальчики. Такого не бывает! Мы, наконец, собрались, и это – счастье!», – рассказал артист.

Напомним, Александр Носик родился в актерской семье. Популярность ему принесли роли в сериалах «Спецназ» и «Возвращение Мухтара». Как признавался сам актер, в детстве ему часто доставалось из-за родства со знаменитым актером, хотя Александр не хвалился популярным папой.

О личной жизни актера известно мало. В 2017 году Носик расстался с женой Ольгой и стал встречаться с солисткой группы «Тутси» Настей Крайновой. Однако отношения с певицей продлились недолго. С тех пор артист не посвящает публику в сердечные дела.