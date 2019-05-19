НОВОСТИ

Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем

Константин Меладзе позировал перед объективами фотокамер со своей возлюбленной.

Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем
Вера Брежнева (Фото: Insatgram.com/ververa)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала в Instagram свежее фото со своим мужем – музыкальным продюсером Константином Меладзе. Снимок был сделан на тематической вечеринке у друзей пары.

«Наши любимые друзья праздновали свой День Рождения!! А празднуют они его всегда вместе и всегда креативно, на этот раз — в ЦДЛ (Центральный Дом Литератора, — Прим. ред.). Вернее, даже, его кафетерий… А я обожаю тематические вечеринки, и в удовольствие нарядилась», — подметила Вера.

В интервью шоумену Вячеславу Манучарову певица призналась, что она старается не афишировать личную жизнь. Брежнева оберегает мужа и младшую дочь от пристального внимания прессы. К слову, старшая наследница исполнительницы — Соня сама ведет страничку в Instagram.

Ранее певица объяснила, почему она не стала поздравлять Константина Меладзе с днем рождения в соцсетях. Вера уточнила, что сделала это лично. Ведь они с музыкальным продюсером живут под одной крышей.

«Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях?! Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — добавила певица.

Напомним, что у Веры Брежневой и Константина Меладзе нет общий детей. Певица воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений.

Вам может быть интересно:

«Вырос малыш»: 17-летний сын Водяновой перерос свою маму 44-летняя Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой

Тэги:

Вера БрежневаКонстантин Меладзе
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: