Брежнева пришла на вечеринку вместе с 56-летним мужем

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала в Instagram свежее фото со своим мужем – музыкальным продюсером Константином Меладзе. Снимок был сделан на тематической вечеринке у друзей пары.

«Наши любимые друзья праздновали свой День Рождения!! А празднуют они его всегда вместе и всегда креативно, на этот раз — в ЦДЛ (Центральный Дом Литератора, — Прим. ред.). Вернее, даже, его кафетерий… А я обожаю тематические вечеринки, и в удовольствие нарядилась», — подметила Вера.

В интервью шоумену Вячеславу Манучарову певица призналась, что она старается не афишировать личную жизнь. Брежнева оберегает мужа и младшую дочь от пристального внимания прессы. К слову, старшая наследница исполнительницы — Соня сама ведет страничку в Instagram.

Ранее певица объяснила, почему она не стала поздравлять Константина Меладзе с днем рождения в соцсетях. Вера уточнила, что сделала это лично. Ведь они с музыкальным продюсером живут под одной крышей.

«Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях?! Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — добавила певица.

Напомним, что у Веры Брежневой и Константина Меладзе нет общий детей. Певица воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений.