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Архивное фото: как выглядела Ким Кардашян до пластики

На пути к успеху звезда увеличила ягодицы и грудь.

Архивное фото: как выглядела Ким Кардашян до пластики
Ким Кардашян. Фото: globallookpress.com

Звезду американского реалити-шоу Ким Кардашян часто называют феноменом нашего времени. Не обладая особыми талантами, девушка превратилась в знаменитость. Ее снимки появляются на обложках модных журналов, а имя не сходит с первых полос газет. Эксперты считают, что ради славы Ким Кардашян легла под нож хирургов.

В сети появилось архивное фото звезды, глядя на которое с трудом можно узнать американскую знаменитость. В кадре Кардашян лежа на диване, позирует в серебристом купальнике в окружении объемных блестящих сумок. Вероятно, снимок был сделан в 2000-х годах, так как в это время были популярны вещи, украшенные пайетками и стразами. Судя по фотографии, Ким Кардашян увеличила грудь и ягодицы.

Напомним, звезда трижды была замужем. В 2014 году Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У пары родилось четверо детей. Ким сама выносила и родила 2 старших детей – Норт (6 лет), Сейнт (4 года) и прибегла к услугам суррогатной матери для рождения третьей дочери – Чикаго (1 год) и четвертого сына Псалма – мальчик появился на свет в начале мая 2019 года.

Ким Кардашян занята не только заботой о своих детях. Знаменитость не стесняется своего тела и активно снимается в рекламе собственной линейки косметики. Состояние 37-летней звезды реалити-шоу оценивается в 175 миллионов долларов.

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Архивное фото: как выглядела Ким Кардашян до пластики
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