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«Я полностью ослепла»: солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Здоровье артистки стало ухудшаться после неудачной операции.

«Я полностью ослепла»: солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Фото: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures

Участница музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун, которую поклонники также знают как Mel B, в срочном порядке обратилась к врачам. По словам исполнительницы, она полностью потеряла зрение. Об этом стало известно сегодня, 19 мая, изданию The Sun.

Певица стала видеть хуже после операции по коррекции зрения. Сначала 43-летняя исполнительница говорила, что перестала видеть левым глазом.

В прошедшую пятницу, 17 мая, ситуация ухудшилась – зрение упало на правом. За срочной помощью она обратилась к специалистам клиники Moorfields Eye Hospital, что располагается в Лондоне.

На прием певица приехала в повязке на глазах. До клиники она добралась на машине в сопровождении шофера и помощника.

«Я не могу ничего видеть — я полностью ослепла», — цитирует британское издание исполнительницу.

Напомним, ранее в жизни певицы было еще одно испытание. Она почти год разводилась с бывшим мужем. С экс-возлюбленным певица буквально сражалась за свою дочь. Оба родителя хотели получить единоличную опеку над девочкой, но в итоге смогли договориться о совместном воспитании ребенка.

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Spice GirlsздоровьеМелани Браунпотеря зрения
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«Я полностью ослепла»: солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
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