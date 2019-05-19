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Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке

Герцогиня Кембриджская родила троих детей от принца Уильяма. Но, несмотря на это, она находит время на посещение различных мероприятий. Также Кейт принимает участие и в фотосессиях.

Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке
Кейт Миддлтон и принц Уильям (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Кейт Миддлтон (Catherine Elizabeth Middleton) приняла участие в новой фотосессии. На снимках герцогиня Кембриджская позирует сидя на качелях-тарзанке. Возлюбленная принца Уильяма примерила джинсы, рубашку в тон и практичные ботинки на шнуровке, отказавшись от привычных шляпок и платьев. Фотосессия была сделана за несколько дней до открытия ежегодной Выставки цветов, которая состоится в Челси. На ней Кейт представит сад «Назад к природе», пишет cosmo.ru.

Вместе с принцем Уильямом Кейт Миддлтон воспитывает троих детей: 5-летнего Джорджа Александра Луи, 4-летнюю дочь Шарлотту Елизавету Диану и маленького принца Луи Артура Чарльза. Малыш на свет в апреле 2018 года. Ни для кого не секрет, что герцогиня Кембриджская во время беременности страда от сильного токсикоза и находилась под присмотром опытных врачей.

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма 2011 году. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Кейт МиддлтонПринц Уильям
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Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке
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