Анна Семенович подумывает переехать в Краснодар

Певица призналась, что всегда с удовольствием приезжает в этот город.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анны Семенович сейчас находится в Краснодаре. В своем блоге она ранее говорила, что летит в солнечный город на концерт в компании Стаса Костюшкина. На состоявшемся празднике певица работала ведущей.

Как только концерт завершился, она написала об этом в своем блоге. Анна Семенович тепло отзывалась не только о прошедшем празднике, но и самом городе. В первую очередь, российская исполнительница любит Краснодар за по-настоящему теплых людей.

И, конечно, ее привлекают овощи и фрукты, которые в этом крае всегда в изобилии. Взвесив все это, Анна Семенович даже задумалась о переезде в Краснодар. Этой идеей она поделилась со своими подписчиками.

«Я очень люблю Краснодарский край, тут такие тёплые люди, а какие помидоры и клубника. Вот, думаю может переехать в Краснодар, как вы думаете?» — обратилась к поклонникам певица.

Мнения подписчиков разделились. Одни уверены, что лучше оставаться в Москве. Жители Краснодара, напротив, рады, что певица подумывает о переезде. Насколько серьезным было заявление Анны Семенович, история умалчивает.