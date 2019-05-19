НОВОСТИ

Анна Семенович подумывает переехать в Краснодар

Певица призналась, что всегда с удовольствием приезжает в этот город.

Анна Семенович подумывает переехать в Краснодар
Семенович подумывает переехать в Краснодар Фото: globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анны Семенович сейчас находится в Краснодаре. В своем блоге она ранее говорила, что летит в солнечный город на концерт в компании Стаса Костюшкина. На состоявшемся празднике певица работала ведущей.

Как только концерт завершился, она написала об этом в своем блоге. Анна Семенович тепло отзывалась не только о прошедшем празднике, но и самом городе. В первую очередь, российская исполнительница любит Краснодар за по-настоящему теплых людей.

И, конечно, ее привлекают овощи и фрукты, которые в этом крае всегда в изобилии. Взвесив все это, Анна Семенович даже задумалась о переезде в Краснодар. Этой идеей она поделилась со своими подписчиками.

«Я очень люблю Краснодарский край, тут такие тёплые люди, а какие помидоры и клубника. Вот, думаю может переехать в Краснодар, как вы думаете?» — обратилась к поклонникам певица.

Мнения подписчиков разделились. Одни уверены, что лучше оставаться в Москве. Жители Краснодара, напротив, рады, что певица подумывает о переезде. Насколько серьезным было заявление Анны Семенович, история умалчивает.

Вам может быть интересно:

Листая семейный альбом: Семенович опубликовала архивное фото с мамой Анна Семенович провозгласила себя «главной медсестрой страны» Задание на майские: Анна Семенович попросила женщин любить себя

Тэги:

Анна СеменовичАнна Семенович фотоКраснодарский крайпереезд
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Семенович подумывает переехать в Краснодар
Интересно?
Поделись с друзьями: