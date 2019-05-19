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«За друга можно и поработать»: Орлова подменила Кудрявцеву на шоу «Звезды сошлись»

Пока Лера Кудрявцева проводит каникулы с близкими ее место соведущей Оскара Кучеры на программе «Звезды сошлись» на время заняла Ольга Орлова.

«За друга можно и поработать»: Орлова подменила Кудрявцеву на шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ольга Орлова согласилась подменить Леру Кудрявцеву на программе «Звезды сошлись». Экс-солистка группы «Блестящие» на время стала соведущей Оскара Кучеры. Дело в том, что пока возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова находится в отпуске.

«Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать. Я подежурю за тебя», — с юмором подметила Орлова.

Телеведущая Ольга Орлова
Ольга Орлова на время подменила Леру Кудрявцеву на шоу «Звезды сошлись» (Фото: Instagram.com/olgaorlova1311)

Сейчас телеведущая вместе с мужем и дочкой Машей отдыхает в Майами. Лера впервые взяла малышку с собой в путешествие. Супруга спортсмена тщательно оберегает свою семью от пристально внимания прессы, стараясь не показывать на фото личико своей дочурки. Малышка появилась на свет в августе 2018 года. А спустя несоклько недель после родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска, она в качестве ведущей приняла участие в сочинском фестивале «Новая волна». Заботиться о дочке новоиспеченной мамочке помогала нянечка и супруг.

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Тэги:

Лера КудрявцеваОльга ОрловаПрограмма "Секрет на миллион"
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«За друга можно и поработать»: Орлова подменила Кудрявцеву на шоу «Звезды сошлись»
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