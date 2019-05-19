НОВОСТИ

Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа

Для съемок исполнительница выбрала смелый наряд и макияж.

Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа
Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж Фото: globallookpress.com

Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория объявила, что работает над новым клипом. Детали будущего ролика певица пока раскрывать не стала. Для съемок Виктория выбрала дерзкий образ в стиле американской певицы Бейонсе – обтягивающий блестящий комбинезон, яркий макияж и локоны.

Виктория Крутая давно не радовала поклонников своим творчеством. После рождения дочери Дэми она взяла небольшую паузу – занималась семьей и активно вела блог.

Несмотря на то, что Виктория – дочь известного российского композитора, она так и не построила себе грандиозную карьеру. Игорь Крутой полагает, что это случилось по одной причине – певица не хотела стать звездной. У нее была иная цель – просто заниматься музыкой.

Более того, в начале своей карьеры она даже отказывалась от гастролей, к которым начинающие исполнительницы обычно тщательно готовятся.

По мнению Игоря Крутого, сейчас его дочь стала несколько иначе относиться к своей карьере и готовит для поклонников новые песни.

«У Вики на подходе два трека, которые, я считаю, будут пользоваться успехом» — цитирует композитора издание «7 дней.ru».

Вам может быть интересно:

Виктория Крутая показала, как повзрослела и изменилась ее 14-летняя сестра Саша Виктория Крутая поделилась необычным лайфхаком для создания пышных ресниц Виктория Крутая впервые показала лицо дочери

Тэги:

БейонсеВиктория КрутаяИгорь Крутойновый клип
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа
Интересно?
Поделись с друзьями: