Дочь Игоря Крутого резко сменила имидж ради нового клипа

Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория объявила, что работает над новым клипом. Детали будущего ролика певица пока раскрывать не стала. Для съемок Виктория выбрала дерзкий образ в стиле американской певицы Бейонсе – обтягивающий блестящий комбинезон, яркий макияж и локоны.

Виктория Крутая давно не радовала поклонников своим творчеством. После рождения дочери Дэми она взяла небольшую паузу – занималась семьей и активно вела блог.

Несмотря на то, что Виктория – дочь известного российского композитора, она так и не построила себе грандиозную карьеру. Игорь Крутой полагает, что это случилось по одной причине – певица не хотела стать звездной. У нее была иная цель – просто заниматься музыкой.

Более того, в начале своей карьеры она даже отказывалась от гастролей, к которым начинающие исполнительницы обычно тщательно готовятся.

больше по теме Виктория Крутая не стесняется неидеального тела и фотографируется топлес на отдыхе Певица несколько дней назад приехала в Нью-Йорк с дочерью.

По мнению Игоря Крутого, сейчас его дочь стала несколько иначе относиться к своей карьере и готовит для поклонников новые песни.

«У Вики на подходе два трека, которые, я считаю, будут пользоваться успехом» — цитирует композитора издание «7 дней.ru».