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В Сети появилось видео со свадьбы дочери Александра Серова

Катя Лель показала первый танец молодоженов.

В Сети появилось видео со свадьбы дочери Александра Серова
Александр Серов с дочерью Мишель. Фото: instagram.com/mishel_serova/

Мишель Серова, дочь музыканта Александра Серова 11 мая вышла замуж. Избранником 26-летней девушки стал бизнесмен по имени Роман. Церемония бракосочетания прошла в узком кругу, и даже отец невесты на мероприятии не присутствовал.

Спустя неделю, 18 мая, в московском ресторане с видом на Кремль, расположенном в отеле Four Seasons Hotel, состоялся банкет по случаю праздничного события. На торжестве присутствовали звезды отечественного шоубизнеса. Пришел на праздник дочери и Александр Серов.

Видео со свадебного банкета опубликовала в Instagram Катя Лель. Певица показала самую трогательную часть торжества – первый танец молодоженов. В этот момент композитор Игорь Николаев исполнял песню «Свадебные цветы», ставшую когда-то визитной карточкой Александра Серова.

Напомним, Александр Серов подарил молодоженам квартиру в центре Москвы. Мишель – единственная дочь артиста от брака с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебенёвой. Певец рассказывал, что назвал дочь редким именем в честь актрис Мишель Мерсье и Мишель Пфайффер.

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В Сети появилось видео со свадьбы дочери Александра Серова
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