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Наталья Рудова ждет от финала «Игры престолов» королевской свадьбы

Актриса много лет следит за сериалом и с нетерпением ждет последний эпизод.

Наталья Рудова ждет от финала «Игры престолов» королевской свадьбы
Рудова ждет от финала «Игры престолов» королевской свадьбы Фото: GLOBALLOOKPRESS

Уже завтра, 20 мая, поклонники сериала «Игра престолов» увидят финальную серию, которая поставит точку в многолетней истории. За конфликтом в Семи королевствах следят и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

С нетерпением финального эпизода ждет актриса Наталья Рудова, которая на протяжении нескольких лет смотрит «Игру престолов». Она, как и многие поклонники саги, гадает, как завершится сериал. Об этом актриса написала в своем блоге.

Наталья Рудова ждет, что в последней серии восьмого сезона Джон Сноу убьет мать драконов и останется с Сансой Старк. Более того, актриса полагает, что фанаты даже увидят их свадьбу.

«Буквально в понедельник финальная серия «Игра Престолов» Я большой фанат! Моя версия такова: Джон Сноу убьет Дайнерис и будет с Сансой Старк! Может даже свадьбу покажут. Многие считают, что Дайнерис убьет Арья, но я считаю каждому по великому убийству, и она уже убила Короля ночи» — пишет Наталья Рудова в своем блоге.

Ждать комментариев долго не пришлось. Поклонники выдвигали множество версий, некоторые из них, можно сказать, за гранью фантастики. Один из поклонников даже в шутку предположил, что все 8 сезонов сериала – это лишь длинный сон Брана Старка.

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Наталья Рудова ждет от финала «Игры престолов» королевской свадьбы
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