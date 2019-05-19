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Ни грамма макияжа: Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» не пользуется косметикой

Катя Старшова показала, как выглядит в повседневной жизни.

Ни грамма макияжа: Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» не пользуется косметикой
Катя Старшова. Фото: instagram.com/ekstarshova/

Жизнь Кати Старшовой, известной по роли младшей дочки Васнецова – Пуговки – в сериале «Папины дочки», сейчас не связана с кино. 17-летняя девушка не хочет быть актрисой и уже несколько лет всерьез увлечена спортом. Все свободное время девушка посвящает фигурному катанию.

Звезда «Папиных дочек» избегает светских мероприятий и не часто публикует новые снимки в соцсетях. Поэтому каждое новое фото вызывает ажиотаж среди поклонников сериала. Так, повзрослевшая Пуговка опубликовала очередной снимок в Instagram, показав, как выглядит в обычной жизни. На фото девушка предстала без макияжа. Подписчики оценили простой образ Кати.

«Так выросла!»; «Очень красивая»; О, это что Пуговка? Не верится, что она уже выросла», – прокомментировали снимок фолловеры. Несмотря на то, что с момента выхода последней серии «Папиных дочек» прошло более 7 лет, фанаты сериала до сих пор не могут принять факт, что Пуговка повзрослела.

Напомним, у Кати Старшовой есть бойфренд. С молодым человеком девушка познакомилась на катке – парень тренируется с ней в одной группе. Звезда «Папиных дочек» не любит рассказывать о своей личной жизни. Лишь недавно Катя призналась, что влюблена и очень счастлива.

Ранее повзрослевшая Пуговка показывала поклонникам снимки с другой фотосессии. В кадре девушка предстала в платье для фигурного катания и примерила образ блондинки с красными губами.

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Ни грамма макияжа: Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» не пользуется косметикой
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