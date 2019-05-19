Чтобы поднять настроение мужу: Анна Хилькевич сменила цвет волос

32-летняя актриса известная по сериалу «Универ» Анна Хилькевич подготовилась к лету – она сменила цвет волос. Снимок после преображения артистка опубликовала в своем блоге. Правда, речь не идет о кардинальных переменах. Девушка так и осталась блондинкой, лишь изменив тон.

По словам актрисы, она это сделала, чтобы поднять настроение супругу.

«Хочешь порадовать мужа-армянина, осветли волосы на 5 тонов, преврати их в солому» — написала артистка в своем блоге.

Незначительные перемены поклонники Анны Хилькевич оценили по-разному. Некоторые подписчики посчитали, что актриса выбрала неудачный оттенок.

«Аня, вам не кажется, что цвет немного желтоват?» — обратилась к своему кумиру поклонница.

Анна, в отличие от многих звезд, сразу же ответила на комментарий и призналась, что «цвет, правда, ужасен».

Напомним, актриса в браке с бизнесменом Артуром Волковым уже почти четыре года. Пара воспитывает двух дочерей. В одной из интервью актриса призналась, что после рождения второго ребенка чуть не развелась с мужем.