Волочкова вернулась с Мальдив на разных самолетах с любимым мужчиной

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала снимок, на котором она сидит в машине с огромным букетом белых роз, среди которых есть и одна красная — ровно посередине. «Когда любимый встречает красиво. Почерк его букетов меня восхищает! Это так изысканно. Любить и быть любимой — это счастье!» — заявила звезда.

Интересно, что на Мальдивах она отдыхала вместе со своим избранником. Звезда это всячески подчеркивала. Однако теперь становится ясно, что он встречал ее в аэропорту по прилете в Россию. Судя по всему, мужчина раньше времени по каким-то причинам покинул Мальдивы и отправился домой.

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Звезда уже на протяжении семи месяцев счастлива со своим избранником. Она не раз говорила, что без ума от счастья. Не исключено, что в скором времени состоится свадьба. Правда, точных сроков звезда пока не называла.

Между тем не так давно вышли мемуары Анастасии Волочковой. В них она рассказывала и о своем новом избраннике. Известно, что ее мужчина высокого роста. Звезда влюбилась в него при первой же встрече. Вскоре, по собственному признанию, она пригласила мужчину к себе домой, и они провели незабываемую ночь. Сейчас, как отмечает танцовщица, они порой встают посреди ночи и отправляются на кухню. Там балерина готовит своему любимому гренки с яйцами. От этого блюда без ума ее избранник.