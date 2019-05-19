НОВОСТИ

Волочкова вернулась с Мальдив на разных самолетах с любимым мужчиной

Избранник балерины встречал ее в аэропорту.

Волочкова вернулась с Мальдив на разных самолетах с любимым мужчиной
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала снимок, на котором она сидит в машине с огромным букетом белых роз, среди которых есть и одна красная — ровно посередине. «Когда любимый встречает красиво. Почерк его букетов меня восхищает! Это так изысканно. Любить и быть любимой — это счастье!» — заявила звезда.

Интересно, что на Мальдивах она отдыхала вместе со своим избранником. Звезда это всячески подчеркивала. Однако теперь становится ясно, что он встречал ее в аэропорту по прилете в Россию. Судя по всему, мужчина раньше времени по каким-то причинам покинул Мальдивы и отправился домой.

Звезда уже на протяжении семи месяцев счастлива со своим избранником. Она не раз говорила, что без ума от счастья. Не исключено, что в скором времени состоится свадьба. Правда, точных сроков звезда пока не называла.

Между тем не так давно вышли мемуары Анастасии Волочковой. В них она рассказывала и о своем новом избраннике. Известно, что ее мужчина высокого роста. Звезда влюбилась в него при первой же встрече. Вскоре, по собственному признанию, она пригласила мужчину к себе домой, и они провели незабываемую ночь. Сейчас, как отмечает танцовщица, они порой встают посреди ночи и отправляются на кухню. Там балерина готовит своему любимому гренки с яйцами. От этого блюда без ума ее избранник.

Вам может быть интересно:

Волочкова прикинулась мужчиной с усами и щетиной после возвращения с Мальдив Леопард в тренде: 43-летняя Волочкова повторила модный образ Водяновой Совсем взрослый: 13-летний сын Ирины Дубцовой перерос маму

Тэги:

Анастасия Волочковалюбимый мужчинаМальдивы
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова вернулась с Мальдив на разных самолетах с любимым мужчиной
Интересно?
Поделись с друзьями: