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Волочкова прикинулась мужчиной с усами и щетиной после возвращения с Мальдив

Балерина опубликовала забавную видеозапись в соцсетях, на которой ее сложно узнать.

Волочкова прикинулась мужчиной с усами и щетиной после возвращения с Мальдив
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова приехала с Мальдив. Сразу после возвращения она разместила в Instagram забавную видеозапись. На кадрах звезда очень похожа на мужчину. На ее лице откуда-то появилась растительность – усы и щетина.

«Мои дорогие. Я вернулась с Мальдив. Мальдивы – это удивительный край. Он изменяет людей полностью. Мне самой смешно. А вам что не смешно что ли? Слушайте, а я вам такая больше нравлюсь, чем в купальниках на Мальдивах в шпагате? Так лучше да!» — спросила она своих многочисленных подписчиков. При этом традиционно она закрыла для комментариев свой пост.

Судя по всему, «мужское» лицо Волочкова сделала себе с помощью мобильного приложения Snapchat. Его разработчики ранее презентовали новый фильтр, который «меняет пол» на фотографиях и видеозаписях пользователей.

Отметим, что на «райском острове» балерина отдыхала в обществе своего любимого человека. Она счастлива с ним уже на протяжении семи месяцев. При этом балерина не показывает лица своего избранника. Она только рассказывала, что он значительно выше ее по росту. Даже когда Волочкова на каблуках, то она, по собственному признанию, ниже своего любимого. Также звезда отмечала, что дело идет к свадьбе. Правда, точные сроки, когда состоится торжество, она пока не обозначила.

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Тэги:

Анастасия Волочковалюбимый мужчинаМальдивы
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Волочкова прикинулась мужчиной с усами и щетиной после возвращения с Мальдив
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