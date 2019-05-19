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Экс-участнице «Дома-2» на 25 лет подарили люксовый автомобиль за 20 миллионов рублей

Кто преподнес шикарную красную иномарку Инессе Шевчук, неизвестно.

Экс-участнице «Дома-2» на 25 лет подарили люксовый автомобиль за 20 миллионов рублей
Экс-участнице «Дома-2» подарили автомобиль за 20 миллионов рублей Фото: https://www.instagram.com/p/BxkLeQsJt6I/

Бывшая участница проекта «Дом-2», модель Инесса Шевчук недавно отметила юбилей – ей исполнилось 25 лет. В ее блоге полно снимков с цветами и подарками, но один презент заметно выделяется. Речь идет о красном автомобиле марки Bentley, который стоит около 20 миллионов рублей.

По сведениям издания «СтарХит», Инессе подарили юбилейную модель со статусом first edition (авто, выпущенное с конвейера первым). На снимках машина украшена огромной золотой лентой и бантом.

Внутри иномарка выглядит так же шикарно, как и снаружи. На одном из фото Инесса Шевчук сидит в новой машинке – кожаный салон выполнен из бежевого и красного цветов. Поклонников экс-участницы скандального шоу интересовало только одно – кто же преподнес модели столь шикарный подарок.

Однако Инесса Шевчук решила не отвечать на этот вопрос. О личной жизни модели известно крайне мало. Она время от времени намекает, что ее сердце занято. Но имя молодого человека неизвестно. Инесса Шевчук стала участницей «Дома-2» в 2014 году. На проекте она провела около года, а затем решила покинуть его, так как предпочла карьеру.

По словам девушки, именно после «Дома-2» она стала знаменитой. Судя по фото в блоге, Инесса живет шикарной жизнью и уже успела объездить все дорогие курорты мира. Наблюдая за этим, поклонники начали обвинять девушку в занятии эскортом. Модель все это отрицает, называя подобные нападки слухами.

Девушку также обвиняют в том, что она слишком часто посещает пластического хирурга. С этим Шевчук тоже не согласна. Она уверяет, что лишь один раз обращалась к нему, сделав операцию по увеличению груди.

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«Дом-2»: последние новостидорогие подаркиИнесса Шевчук
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Экс-участнице «Дома-2» на 25 лет подарили люксовый автомобиль за 20 миллионов рублей
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