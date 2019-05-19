«Я была частью этой истории»: Рудковская напомнила о победе Билана на Евровидении-2008

Одиннадцать лет назад подопечный Яны Рудковской принес России победу на международном песенном конкурсе.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская призывала поклонников поддержать Сергея Лазарева, которому предстояло выступить в финале Евровидения-2019. На международном песенном конкурсе исполнитель занял третье место, набрав 369 баллов. Первое место досталось конкурсанту из Нидерландов, на втором месте расположился певец из Италии. К слову, сам Лазарев остался доволен тем, как его приняла публика в Тель-Авиве.

Ожидая выступления нашего конкурсанта, своими воспоминаниями о победе Димы Билана на Евровидении одиннадцатилетней давности делилась возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Бизнесвумен подметила: она хотела, чтобы Россия еще раз испытала тот восторг и вкус победы точно также, как и в 2008 году.

«Дима поехал тогда второй раз, имея уже 2 место в 2006 году, и впервые в европейской истории Россия выиграла этот конкурс! Я счастлива, что два раза была частью этой истории! Я счастлива была выиграть с ребятами этот очень сложный конкурс!» — отметила Рудковская, опубликовав кадры, которые были сделаны после подведения итогов на Евровидении-2008.

Выступление Сергея Лазарева прокомментировал и Филипп Киркоров. Он уверен, что певец спел достойно, а его команда сработала профессионально.