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«Первые эмоции и счастье»: Киркоров доволен выступлением Лазарева на Евровидении

Конкурсант из России занял на музыкальном конкурсе 3 место.

«Первые эмоции и счастье»: Киркоров доволен выступлением Лазарева на Евровидении
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров (Фото: Globallookpress.com)

Филипп Киркоров остался доволен выступлением Сергея Лазарева на Евровидении-2019. Певец занял на музыкальном конкурсе третье место с 369 баллами, уступив конкурсанту из Нидерландов и исполнителю из Италии. Экс-супруг Аллы Пугачевой не сомневается, что Лазарев спел достойно, а вся команда продемонстрировала свой профессионализм.

«Ну что…

Мы это сделали: достойно, смело, профессионально! Все мои слова благодарности этой потрясающей команд, во главе которой стоял артист Сергей Лазарев, которая трудилась все эти полгода день и ночь — я скажу и напишу завтра. А пока вот они — первые эмоции и счастье, что все позади и завтра домой… Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!» — подметил Киркоров после подведения итогов на Евровидении.

За выступлением Лазарева на Евровидении-2019 следили и наследники Филиппа Бедросовича — Алла-Виктория и Мартин.

К слову, сам певец также остался доволен тем, как его принимала публика. Сергей поблагодарил поклонников и свою команду за поддержку. Исполнитель заверил, что теперь ему предстоит переосмыслить все произошедшее и выспаться.

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Евровидение 2019Сергей ЛазаревСергей Лазарев последние новостиФилипп Киркоров
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«Первые эмоции и счастье»: Киркоров доволен выступлением Лазарева на Евровидении
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