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Сергей Лазарев блестяще выступил в финале Евровидения

Российский артист надеется на победу со своей композицией Scream.

Сергей Лазарев блестяще выступил в финале Евровидения
Сергей Лазарев выступил в финале Евровидения. Фото: globallookpress

В финале Евровидения-2019 выступил Сергей Лазарев. Российский певец вышел на сцену конкурса пятым, вслед за участниками из Мальты, Албании, Чехии и Германии, исполнив композицию Scream.

Представитель нашей страны выступил блестяще. В конце номера, в котором, как планировалось, были задействованы технически сложные световые эффекты, на лице Сергея сияла искренняя улыбка. Видимо, он остался доволен своим выступлением. Поклонники же пожелали певцу победы в конкурсе.

Сергей Лазарев. Кадр прямой трансляции финала Евровидения-2019 на YouTube.

В полуфинале Евровидения Лазарев вышел под номером 13. Несмотря на то, что многие считают этот номер несчастливым, артист верил в успех и в итоге оказался в финале. Певец уже представлял Россию на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место. Перед тем, как представить свой музыкальный номер в Тель-Авиве, Лазарев пообещал фанатам: он сделает все возможное, чтобы выступить достойно. Вместе с тем, он отметил, что критерии оценки жюри конкурса туманны, поэтому ему сложно оценить свои шансы на победу.

Напомним, незадолго до финала Евровидения-2019 стало известно, что от голосования отстранена делегация Белоруссии во главе с Виктором Дробышем. По решению Европейского вещательного союза белорусы не будут голосовать из-за разглашения информации о первом полуфинале. Голоса делегация традиционно отдавала России, поскольку за свою страну на конкурсе голосовать нельзя. Это снижает шансы на победу Лазарева.

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Тэги:

"Евровидеине-2019"ScreamСергей Лазарев
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Сергей Лазарев блестяще выступил в финале Евровидения
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