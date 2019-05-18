«Скоро увижу сына»: племянник Пугачевой рассказал о примирении с артисткой

Алла Пугачева наконец помирилась со своим племянником, сыном ее родного брата Евгения. Как рассказал сам Влад Пугачев, в ближайшее время он и его новая жена переедут жить в подаренную звездной теткой квартиру в районе Сокол.

Примадонна долгое время не общалась с родственником. После смерти брата певица старалась помочь племяннику всем, чем только возможно, но он ее доверия не оправдал. Он пристрастился к алкоголю, не хотел работать, а через некоторое время и вовсе уехал из Москвы. Тогда Пугачева разорвала отношения с молодым человеком.

Со своей первой избранницей Влад больше не общается. Ранее у пары родился сын, над которым Алле Борисовне пришлось взять опеку. Отец давно не видел маленького Женю, но теперь певица, кажется, решила дать племяннику еще один шанс.

Отношения родных наладились, когда Влад Пугачев вернулся в столицу и решил вести здоровый образ жизни. Он даже нашел новую любовь – девушку из Казани Гузель, которой уже предложил свои руку и сердце. Вскоре состоится свадьба, после чего молодожены начнут новую жизнь.

«С тетей помирился. Скоро увижу сына. Ему в этом году исполнится восемь лет. Хочу все начать с чистого листа. Мы же родня», – говорит Пугачев.

Как сообщает «СтарХит», теперь Влад подумывает о том, чтобы открыть свой собственный небольшой бизнес. Пугачева поможет родственнику и в этом. По словам мужчины, исполнительница с готовностью помогает ему в организационных вопросах.