Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов

Молодая помощница Евгения Петросяна не боится экспериментировать со своей внешностью. На фото, которые Татьяна Брухунова регулярно публикует в Instagram, она каждый раз предстает в новых нарядах, а поклонники Евгения Вагановича, внимательно наблюдающие за его ассистенткой, активно обсуждают ее «луки».

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Один из последних кадров Татьяны особенно понравился подписчикам. На снимке девушка позирует перед камерой, облаченная в ярко-красное платье в белый горошек, модный в текущем сезоне. Свой образ ассистентка юмориста дополнила необычной сумочкой с меховым помпоном.

«Прекрасная суббота, которая начинается в Театре оперетты на мюзикле «Монте Кристо», – подписала фотографию Брухунова.

Комментаторы отметили, что девушка наконец отказалась от строгих нарядов, которые иногда даже немного прибавляли ей возраста.

«Вот это наряд. Прелесть», «Как я хочу такое платье. Очень красивое», «Ах, какая сумочка!», «Вы всегда очень милая!», «Прекрасный образ», «Изумительное платье. Таня, как вы находите эти интересные бренды?», – восхищаются подписчики Татьяны.

Некоторое время назад начали ходить слухи о том, что Петросян и его верная пассия расстались. Татьяна уехала на родину в Тулу, а знаменитый артист выступал в одиночестве. На пересуды пара не реагировала, однако накануне подозрения поклонников были развеяны. Евгений Ваганович и его помощница вместе появились на юбилее своего хорошего приятеля – промоутера Александра Доколенко.