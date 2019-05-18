НОВОСТИ

Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов

Татьяна Брухунова примерила яркое платье в горошек.

Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов
Евгений Петросян. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Молодая помощница Евгения Петросяна не боится экспериментировать со своей внешностью. На фото, которые Татьяна Брухунова регулярно публикует в Instagram, она каждый раз предстает в новых нарядах, а поклонники Евгения Вагановича, внимательно наблюдающие за его ассистенткой, активно обсуждают ее «луки».

Один из последних кадров Татьяны особенно понравился подписчикам. На снимке девушка позирует перед камерой, облаченная в ярко-красное платье в белый горошек, модный в текущем сезоне. Свой образ ассистентка юмориста дополнила необычной сумочкой с меховым помпоном.

«Прекрасная суббота, которая начинается в Театре оперетты на мюзикле «Монте Кристо», – подписала фотографию Брухунова.

Комментаторы отметили, что девушка наконец отказалась от строгих нарядов, которые иногда даже немного прибавляли ей возраста.

«Вот это наряд. Прелесть», «Как я хочу такое платье. Очень красивое», «Ах, какая сумочка!», «Вы всегда очень милая!», «Прекрасный образ», «Изумительное платье. Таня, как вы находите эти интересные бренды?», – восхищаются подписчики Татьяны.

Некоторое время назад начали ходить слухи о том, что Петросян и его верная пассия расстались. Татьяна уехала на родину в Тулу, а знаменитый артист выступал в одиночестве. На пересуды пара не реагировала, однако накануне подозрения поклонников были развеяны. Евгений Ваганович и его помощница вместе появились на юбилее своего хорошего приятеля – промоутера Александра Доколенко.

Вам может быть интересно:

Молодая и стильная: помощница Петросяна показала свою новую роскошную сумку Помощница Петросяна рассекретила место, куда «от вранья и фальши» улетел артист Петросяну отказали в расторжении церковного брака со Степаненко

Тэги:

InstagramЕвгений Петросянновые фотоТатьяна Брухунова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Молодая помощница Петросяна отказалась от строгих нарядов
Интересно?
Поделись с друзьями: