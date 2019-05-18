Белорусское жюри отстранили от голосования на Евровидении-2019

Белорусская делегация не сможет принять участие в голосовании финала Евровидения-2019, который вот-вот начнется в Тель-Авиве. Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU).

Как сообщили организаторы конкурса, отстранение Белоруссии от голосования связано с нарушением правил, согласно которым члены жюри не имеют права до финала говорить, за кого были отданы их голоса. Члены же делегации в одном из интервью рассказали, за кого они проголосовали во время первого полуфинала конкурса во вторник, 14 мая.

Отстранение Белоруссии от голосования подтвердили в пресс-службе Евровидения, пишет Eurovoix.

В финале конкурса под номером 19 на сцену выйдет белорусская певица Зена с композицией Like It. Сергей Лазарев исполнит свою песню Scream пятым по счету. Как отмечает портал Super, двенадцати баллов, которые должно было распределить белорусское жюри, не досчитается, скорее всего, Россия. За свою собственную страну на конкурсе голосовать нельзя, а российским артистам на Евровидении белорусы всегда ставили высшие оценки.

Напомним, белорусскую делегацию возглавляет известный российский продюсер Виктор Дробыш.