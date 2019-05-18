После выхода из психлечебницы Бритни Спирс призналась бойфренду в любви

После окончания курса лечения в психоневрологической лечебнице Бритни Спирс не торопится возвращаться на сцену. Более того, певица провоцирует новые слухи о своем сумасшествии, устраивая скандалы в суде. Так, папарацци застали звезду, выходившую из суда босиком. Знаменитость выглядела расстроенной и неухоженной.

Певица не комментирует информацию о своем здоровье, публикуя только профессиональные снимки на своей странице. Звезда показывает тренировки и фотосессии, вызывая недоумение у поклонников. Так, звезда разместила новый снимок в Instagram со своим возлюбленным, 25-летним танцовщиком Сэмом Асгари.

«Я люблю этого человека», – призналась в своих чувствах Бритни Спирс.

Напомним, в жизни певицы наступили непростые времена. Звезда долгое время лечилась в наркологических и психиатрических центрах. Несколько лет назад суд признал ее недееспособной, а опекуном певицы был назначен ее отец. После развода с Кевином Федерлайном певица стала встречаться с танцовщиком Сэмом Асгари, который помог Бритни Спирс пережить трудный период. Он забирал ее из психбольницы, куда она попала, перестав принимать медикаменты.

Ранее, менеджер исполнительницы Лари Рудольф заявил, что, возможно, Бритни никогда не вернется к работе, так как ее психика расшатана. По решению суда, в ближайшее время будет проведена следственная проверка окружения звезды. Особое внимание судья поручил уделить отцу знаменитости.