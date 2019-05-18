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Арнольда Шварценеггера сбили с ног на пресс-конференции в Южной Африке

На звезду «Терминатора» напал со спины темнокожий мужчина.

Арнольда Шварценеггера сбили с ног на пресс-конференции в Южной Африке
На Арнольда Шварценеггера напали. Фото: globallookpress©Van Campos

Арнольд Шварценеггер признавался, что в своем почтенном возрасте утратил былую физическую форму и проводит тренировки по облегченной программе. Тем не менее, даже отличная физическая подготовка не помогла бы звезде избежать нападения злоумышленника, которое случилось накануне.

Инцидент произошел в Южной Африке, где легендарный «Терминатор» проводил пресс-конференцию на одном из спортивных мероприятий. На кадры, распространившиеся в соцсетях, попал момент нападения. Можно увидеть, как Арни доброжелательно общается с поклонниками, но неожиданно со спины на него набрасывается темнокожий мужчина и сбивает актера с ног.

Момент нападения на Арнольда попал на видео. Кадр YouTube-канала World’s Strongest Fan

К счастью, для Шварценеггера все закончилось хорошо. Нападавшего за секунду скрутила охрана. Однако в комментариях к видео на YouTube-канале World’s Strongest Fan один из пользователей отметил: артист лишился бы жизни, если бы у мужчины было оружие.

Момент нападения на Арнольда попал на видео. Кадр YouTube-канала World’s Strongest Fan

«Его служба безопасности полностью провалилась. Ему очень повезло, что у парня не было ножа», «Бить 71-летнего в спину – очень смело», «Охранники куда смотрели? Ворон считали?», – пишут поклонники.

К слову, знаменитый спортсмен продемонстрировал редкостную силу духа. После нападения Арнольд продолжил отвечать на вопросы присутствующих, с виду сохраняя полное спокойствие.

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Арнольда Шварценеггера сбили с ног на пресс-конференции в Южной Африке
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