Сергей Шнуров напомнил 45-летнему Цискаридзе о «прекрасном возрасте»

Николай Цискаридзе не скрывает, что любит творчество Сергея Шнурова и многим другим мероприятиям скорее предпочтет концерт группы «Ленинград». В студии программы «Сегодня вечером» народный артист вспомнил, как впервые с друзьями попал на выступление музыкального коллектива.

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Как признался Цискаридзе, стоя в зрительном зале на грандиозном шоу Шнура, он ощутил настоящий восторг от драйва на сцене. А эпатажный музыкант, в свою очередь, отметил, что танцору в толпе беснующихся фанатов могли отдавить ноги.

«Как самый настоящий фанат, он был на танцполе, в самом эпицентре «угара». Для балетных ноги – это инструмент, как для нас, музыкантов, руки и голос. Поэтому находиться там могло быть небезопасным. Но он не испугался. Молодец, смелый парень», – говорит лидер «Ленинграда».

В видео, которое гостям студии Первого канала показал Максим Галкин, Шнуров выступил с обращением к Цискаридзе. Певец в шутку напомнил, что он старше звезды балета на целый год и, как умудренный и опытный человек, готов поделиться своим опытом с младшим товарищем.

«Мне уже 46 лет, и я могу давать советы 45-летнему мужчине. Я уже прожил вот эту большую жизнь длиною в год. Что можно сказать. Николай, мы с тобой находимся в прекрасном возрасте!» – высказался Шнуров. Заявление артиста вызвало искреннюю улыбку у звезды мирового балета и смех в зрительном зале.

Напомним, 46 лет Николаю Цискаридзе исполнится 31 декабря.